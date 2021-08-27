الأب مراد مجلع يفتتح فعاليات مؤتمر القادة السنوى لمدارس الفرنسيسكان

افتتح الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان، فعاليات مؤتمر القادة السنوى لمديرى ووكلاء مدارس الفرنسيسكان.

يهدف مؤتمر هذا العام إلى إعداد قادة جدد وتطوير الأداء الإداري بالمدارس، لذا جاء عنوانه: " نحو قيادة اكثر وعيا وتاثيرا" باشراف المدربين: د. محمد مصطفى الجيزاوي، استشاري الإدارة العامة للتعليم بالاسكندرية، و د. أمل حمدالله، د. نادية عزام مسئولى الجودة بمديرية التربية والتعليم بالاسكندرية.

ويتناول التدريب العديد من محاور القيادة والشئون الإدارية والمالية والقانونية.

واختتمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم، والذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا.

وخلال فترة صوم العذراء أطلقت الكنائس التي تحمل اسمها فعاليات النهضة الروحية، فى مساء كل يوم مع بدء الصوم، وتضمنت طقس صلاة العشية، زفة للسيدة العذراء، عبارة عن دورة يحمل فيها الأسقف أو راعى الكنيسة أيقونة العذراء ثلاثة مرات، مع مدائح العذراء مريم، التى يتلوها الشمامسة والشعب، ويتفاعل فيها النسوة بالزغاريد.

ومن أشهر تلك الأديرة والكنائس: "دير السيدة العذراء الشهير بالمخرق، وديرها بـ"درنكة" بالجبل الغربي لمدينة أسيوط، الذى يستقبل نحو مليونى زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر، سنويًا، بالإضافة إلى دير العذراء الشهير ببياض، والذى يقع فى محافظة بنى سويف، ودير العذراء الجنادلة بأسيوط، والعذراء جبل الطير بالمنيا، وكنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد، الذى يأتى إليها الزوار من مختلف المدن للتبرك منها، بالإضافة لكنيسة العذراء مريم المغيثة بحارة روم.

"صوم العذراء" هو صوم من الدرجة الثانية، يسمح فيه بتناول الأسماك، ماعدا يومىّ الأربعاء والجمعة، وهناك بعض من الأقباط يمتنعون عن أكل الأسماك ويكتفون بالمأكولات النباتية فقط، وهناك البعض الأخر يصومون خلاله بالماء والملح فقط، وخاصةً أصحاب النذور، الذين لهم طلبات خاصة من الله وخلال فترة الصوم يزهدون الطعام ويترجون العذراء لتشفع لهم عند الله يلبى طلباتهم.