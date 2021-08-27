وفد جامعة طنطا يفوز بالمركز الأول فى المسابقة الثقافية ودورى الشطرنج

هنأ الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا وفد الجامعة من معاوني أعضاء هيئة التدريس بعد فوزهم بالعديد من المراكز الأولى ضمن فعاليات برنامج إعداد القادة بحلوان، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

وحصد الوفد المشارك المركز الأول في المسابقة الثقافية، كما فازت آلاء محمد عبده علي نافع، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول في سباق وثب ثبات، والمركز الأول في سباق العدو 50 مترا، والمركز الثاني في دوري تنس الطاولة، بينما فاز أحمد فيصل خليل المعيد بكلية الصيدلة بالمركز الأول في دوري الشطرنج.

وأشاد رئيس الجامعة بأهمية البرنامج في إعداد قادة المستقبل، في ظل اهتمام الدولة بالشباب والعمل على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن، ‏مؤكدًا على دعمه الجامعة المطلق للشباب وإطلاق مبادرة للكشف عن المبتكرين والمبدعين ودعمهم في كل المجالات العلمية والرياضية والفنية والأدبية.

وضم وفد جامعة طنطا آلاء محمد عبده علي نافع "مدرس مساعد" بكلية التربية الرياضية، وأحمد فيصل خليل "معيد" بكلية الصيدلة، وشهاب حسني عطية "معيد" بكلية التربية، وكمال عبد العليم عماره "معيد" بكلية الزراعة.

واستقبل الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد هلال القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا الإتربى، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بعد أن شارك أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية بالجامعة، تحت عنوان : "الفكر التربوي عند الإمام السهروردي"، للباحث حمد الله حافظ محمد، للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص "أصول تربية".

وضمت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة كل من الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف"مناقشا خارجيا"، والدكتور محمد على المرصفى، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا "رئيسًا ومشرفًا"، الدكتور سمير عبدالوهاب الخويت، أستاذ أصول التربية المتفرغ وعميد الكلية الأسبق "مشرفا"، الدكتورة هويدا محمود الإتربي، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث "مناقشًا داخليًا".