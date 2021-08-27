الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سحر ومخدرات.. تنظيف وتطهير مقابر «سخا» في كفر الشيخ ( صور)

مقابر سخا
مقابر سخا

قام أهالي منطقة "سخا" في محافظة كفر الشيخ ومعهم عدد من المشايخ بتطهير المقابر الموجودة بمنطقتهم وتنظيفها ، وذلك في إطار الحملات التي انطلقت مؤخرا في مدن ومراكز المحافظة لتطهير المقابر من أعمال السحر أسوة بما جرى في محافظات أخرى.

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مقابر سخا 

وقد أكد الأهالي خلال حديثهم لـ "الدستور"، العثور على أعمال سحر داخل العديد من المقابر وأيضا بجوارها مدفونة كانت عبارة عن طلاسم مجهولة وعظام ودمي على هيئة عرائس وصور فوتوغرافية لعدد من الأشخاص مكتوب عليها طلاسم غريبة، وأيضا فقد تم العثور علي يد بلاستيكية مدفونة، فضلا عن العثور على العديد من "السرنجات" بداخلها بقايا مواد مخدرة يستخدمها المدمنون في حقن أنفسهم.

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مقابر سخا 

وطالب أهالي سخا، بضرورة تطهير المقابر من الأعمال والأسحار بصفة مستمرة وعدم التوقف عن ذلك مستقبلا، وأيضا مطالبين بضرورة التصدي للمدمنين والخارجين عن القانون الذين يلجأون للمقابر للقيام بتعاطي المخدرات وأعمالهم الإجرامية الذين كشفوها اليوم خلال حملتهم على المقابر.

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مقابر سخا 

ومؤخرًا، فقد تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لنظافة المقابر من الداخل ورفع مخلفات القمامة وتقيم وتهذيب الأشجار ورفعها، بالإضافة إلى رفع مخلفات ترميم بعض المقابر؛ لسيولة المرور وإزالة الحشائش المتواجدة داخل المقابر وتسوية جميع الشوارع الرئيسية بالمقابر ونظافتها تنسيقا مع فريق العمل بحى جنوب ومسؤول المقابر.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملة النظافة بقرى دسوق محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب بالإضافة إلى المشروعات القومية القائمة بالقرى.

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مقابر سخا 

وأشرف عبد الستار على رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى، واستكمال أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، للوقوف على مدى التزام العاملين، وقياس معدل الأداء الإدارى وحالة الانضباط ،ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحى، وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار بالعمل.

سرنجات سحر مقابر سخا كفر الشيخ الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

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