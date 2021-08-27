الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تهدي مواطنًا كرسيًا متحركًا بالغربية فى استجابة سريعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

قالت وزارة الداخلية إنه فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم الدور الإنساني والمجتمعي لهيئة الشرطة مع كافة شرائح المجتمع، وفي استجابةً لالتماس أحد المواطنين، «مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمديرية أمن الغربية»، من وزارة الداخلية لتوفير كرسي متحرك له نظرًا لظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة.

وأضافت الوزارة: «أنه تم توجيه مأمورية من ضباط وضابطات مديرية أمن الغربية لمنزل المواطن، وتم إهداؤه الكرسى المتحرك، حيث وجه الشكر لوزارة الداخلية على تلك اللفتة الإنسانية وسرعة الاستجابة له».

وزارة الداخلية التماس أحد المواطنين الغربية توفير كرسى متحرك تعظيم الدور الإنسانى

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