كشف سر موجة جفاف أمريكا الجنوبية المستمرة منذ عقود

قال العلماء إن بقعة شاسعة من المياه الدافئة قبالة سواحل نيوزيلندا - يشار إليها باسم "نقطة الاحتباس الحراري" - قد ساهمت في موجة جفاف استمرت لعقد من الزمن أثرت على أجزاء من أمريكا الجنوبية.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد قام باحثون في نيوزيلندا وتشيلي بفحص النقطة الساخنة التي ترتفع درجة حرارتها بسرعة والتي برزت في عام 2019 بعد تسجيل ارتفاعات في درجة حرارة الماء تصل إلى 6 درجات مئوية.

وفي الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة المناخ ، استخدم العلماء المحاكاة الحاسوبية للتحقق مما إذا كان هناك ارتباط بين النقطة التي تمتد على مساحة تقارب مساحة أستراليا، وسنوات من انخفاض هطول الأمطار في تشيلي.

ووجدت نماذجهم أن النقطة أنتجت سلسلة من التلال الجافة ذات الضغط العالي عبر جنوب المحيط الهادئ والتي منعت العواصف من الوصول إلى وسط تشيلي ودفعتهم نحو غرب القارة القطبية الجنوبية.

وقال كايل كليم ، أحد المؤلفين والمحاضرين في علوم المناخ في جامعة فيكتوريا في ويلينجتون: "هذه الحافة الكبيرة من الضغط العالي تمنع أنظمة العواصف التي تجلب الأمطار إلى وسط تشيلي في الشتاء".

وتابع "عندما أخرجنا النقطة من عمليات المحاكاة التي أجريناها ، اختفت سلسلة التلال ذات الضغط المرتفع، وكان هذا أحد أكبر الأدلة لدينا على أن النقطة هي مساهم رئيسي في الجفاف".

وأدى الجفاف المستمر إلى خفض إمدادات المياه العذبة في تشيلي ودفع وزير العلوم ، أندريس كوف ، إلى القول هذا الشهر بأن انخفاض احتياطيات المياه بسبب تغير المناخ كان أولوية وطنية.

وقال كليم إن الباحثين أجروا نماذج فحصت فترة 40 عامًا من 1979 حتى 2018.

وأكد أن عمليات المحاكاة وجدت أن التباين الطبيعي وانخفاض هطول الأمطار في وسط المحيط الهادئ المداري سمح بتكوين نقطة ، حتى بدون تأثير التسخين العالمي الذي يسببه الإنسان، لكنه قال إن النماذج أظهرت أن معدل ارتفاع درجة حرارة رقعة المحيط كان أعلى بكثير بسبب الغازات الدفيئة التي حدثت نتيجة للنشاط البشري وحرق الوقود الأحفوري.

ووجدوا أن النقطة قد ارتفعت درجة حرارتها بنسبة 1.5 درجة مئوية على مدار 40 عامًا ، أي حوالي ثلاثة أضعاف متوسط ​​الزيادة العالمية في درجة حرارة سطح البحر.

وقال كليم: "إن المعدل الملحوظ للاحترار في النقطة يساهم في زيادة قوة الضغط المرتفع عبر جنوب المحيط الهادئ".

وتابع “ما يثير القلق هو أننا بحاجة إلى فهم الآليات الفيزيائية التي تحافظ على النقطة لفترة طويلة من الزمن”.