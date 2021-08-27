«الفكر التربوي عند الإمام السهروردي» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا

استقبل الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا ، الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور الدكتور أحمد هلال القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتورة هويدا الإتربى، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، بعد أن شارك أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية بالجامعة، تحت عنوان : "الفكر التربوي عند الإمام السهروردي"، للباحث حمد الله حافظ محمد، للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص "أصول تربية".

وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كل من الدكتور نظير عياد، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بكفر الشيخ وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف"مناقشا خارجيا"، والدكتور محمد على المرصفى، أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية جامعة طنطا "رئيسًا ومشرفًا"، الدكتور سمير عبدالوهاب الخويت، أستاذ أصول التربية المتفرغ وعميد الكلية الأسبق "مشرفا"، الدكتورة هويدا محمود الإتربي، أستاذ أصول التربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث "مناقشًا داخليًا".

وفي إطار منفصل، رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة علي تخصيص 5 آلاف منحة لطلاب جامعة طنطا مقدمة من مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة IBM العالمية لنظم المعلومات، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الجامعة حرص الدولة المصرية على تقديم برامج تعليمية رقمية جديدة توفر للشباب إمكانية الوصول إلى المهارات التكنولوجية والمهنية المتطورة، وذلك ضمن مشروعاتها القومية.

وأضاف أن اتجاه جامعة طنطا لتقديم المنح والبرامج التدريبية يأتي إيمانًا منها بضرورة تطوير وصقل مهارات الطلاب، وإعداد جيل قادر على مواجهة التغيرات المستقبلية وتلبية متطلبات سوق العمل، والاستثمار في قدراتهم، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص هذه المنح للطلاب المتفوقين بجميع كليات الجامعة بدءًا من الفرقة الثانية، حيث تم اختيارهم بناءً على تقديراتهم ومعدلاتهم التراكمية.

وأشارت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بجامعة طنطا، أن مدة المنحة 20 ساعة تدريبية تضم أربع مسارات رئيسية هي المجالات التكنولوجية المستجدة والمهارات الشخصية المطلوبة لدى المؤسسات والشركات الكبري وريادة الأعمال ومهارة حل المشكلات.

وأضافت أنه بانتهاء مدة التدريب يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة وموثقة من شركة IBM، بما يساعده فى الحصول على وظيفة أو تأسيس عمله الخاص.

وأوضح الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للخدمات الالكترونية والمعرفية بجامعة طنطا، أن المنتدى التدريبي الإلكتروني المجاني في مجالات المهارات الرقمية وحل المشكلات وريادة الأعمال، يبدأ بإرسال رابط التسجيل للمنح على الإيميل الرسمي للطلاب الذين تم اختيارهم بهدف إتمام سرعة التسجيل قبل نهاية أغسطس الجارى ليصل لهم رابط التدريب من مؤسسة IBM.