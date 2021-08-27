أحمد جيبوتي ومحمود نور مواهب تظهر في «معالي ماما»

يقدم المخرج أحمد نور عدد من المواهب الشابة في فيلم "معالي ماما"، مراهنا انهم نجوم المستقبل وهم الفنان الشاب أحمد جيبوتي والفنان الشاب محمود نور.

ويجسد “جيبوتي ونور” شخصيتين هامتين في فيلم "معالي ماما" ويكونوا سبب في تصاعد الأحداث خلال الفيلم، حيث يجسدان دور طالبين أصدقاء أبناء بشرى ضمن الأحداث، ويواصل فريق العمل بشكل عام تصوير مشاهدها تمهيدا لانتهاء التصوير خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشري ومحمود الليثي ، و نور قدري، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، ، وإسماعيل شرف، وإيمان السيد، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

واستأنف صناع العمل تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية بعد فترة توقف بسبب إصابة بطلة الفيلم بفيروس كورونا المستجد، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال علاقة الأم بأطفالها فى ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها.

فيلم "معالي ماما" بطولة بشرى ومحمود الليثي، ويجمع عددا كبيرا من ضيوف الشرف، منهم شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور، والذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف ومسئول إعلامي يارا أحمد.

كان الفيلم يحمل عنوان “ماما وزيرة” وكان من المفترض أن تخوض بطولته الفنانة داليا البحيري، ولكنها اعتذرت عن بطولته بعدما واجه عدة مشكلات أدت لتأجيله لما يقرب من عامين، وتعاقدت الجهة المنتجة مع الفنانة بشرى لتخوض هي البطولة، ومن المقرر انطلاقه خلال موسم رأس السنة المقبلة.

من جهة أخرى، تألقت الفنانة بشرى خلال موسم رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل “الاختيار 2” الذي جسدت خلاله دور زوجة الشهيد محمد مبروك، والذي جسده الفنان إياد نصار، وشارك في المسلسل الملحمي الضخم هذا العام مسلسل «الاختيار 2» مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم، هم: “النجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد مكي، والنجم إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشرى، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي”.