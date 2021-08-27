ضبط تشكيل عصابى يتزعمه عاطل وزوجته لسرقة هواتف المواطنين بالظاهر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمنطقة الظاهر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بشركات مختلفة، والاتفاق معهم على التقابل بإحدى المستشفيات أو مكاتب الصحة لإجراء الكشف الطبى عليهم، وفور حضورهم يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكترونى خاص بجهة العمل، وعقب ذلك يقوم بغافلتهم والاستيلاء على الهواتف والفرار هربًا.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام المتهم بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع من خلال قيام (زوجته، مقيمة بذات العنوان ) بعرضها عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع زوجها " المتهم الأول " تخصص فى النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، كما أقرت باقتصار دورها على التصرف فى الهواتف المحمولة بالبيع، مع علمها بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وتم بإرشادها ضبط زوجها وبحوزته (2 هاتف محمول مجهولان المصدر)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدها، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم الأول والهواتف المحمولة، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.