الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حجز 6 أشخاص متهمين واقعة «أولوية المرور» بالقليوبية

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة الخصوص بالقليوبية، اليوم الجمعة، بحجز 6 أشخاص لتشاجرهم بسبب أولوية المرور، بمنطقة عزبة علام بالمدينة، واحتكاك سيارة ملك الطرف الأول بمركبة “توك توك” ملكية الطرف الثاني، وتعدي كل من الطرفين بالضرب على الآخر.

كان قد تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "بهاء.ص.ف"، 42 عامًا، ميكانيكي، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والكتف الأيمن، و"ك.ص.ف"، 25 عاما، صاحب محل إكسسوارات، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس، و"رضا.ص.ف"، 35 عاما، عامل بناء، مصاب بجرح سطحي بمقدمة فروة الرأس، و"نادر.ب.ص"، 18 عاما، طالب، مصاب بجرح سطحي بالكتف الأيمن.

وطرف ثان "عثمان.ب.ع"، 39 عاما، سائق، مصاب بجرح سطحي بفروة الرأس والذراع الأيمن، و"محمد.ع.ب"، 15 عاما، طالب، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وزوجة الخامس "ك.م.أ"، 37 عاما، ربة منزل، وذلك حال سير الأول بسيارة سوزوكي فان حدثت مشادة بينه وبين الخامس حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى التحفظ على السيارة والتوك توك

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية البحث الجنائي مديرية أمن القليوبية بسبب أولوية المرور مأمور قسم شرطة قسم شرطة الخصوص محضر بالواقعة

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وائل لطفي

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