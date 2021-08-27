سقوط عصابة سرقة المتعلقات من داخل السيارات في التجمع

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر زجاج السيارة التابعة لجهة عمله حال تركها بدائرة القسم، وسرقة حقيبة بداخلها ( هاتف محمول - مبلغ مالى - مجموعة من كروت الفيزا) .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالجيزة) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار).

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج"، وبحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب " كسر الزجاج "، كما اعترفا بارتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط (هاتف محمول- جهاز لاب توب ) مستولى عليهما لدى عملائهما " سيئ النية " (شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الأول، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وأضافا بتخلصهما من كروت الفيزا الخاصة بالمجنى عليه الأول، وحقيبة ملابس خاصة بواقعة سرقة آخرى بإلقائهما بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.