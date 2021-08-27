34 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و34 حالة وفاة جراء تداعيات الإصابة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغت 6934 منذ بدء تفشي الوباء في إسرائيل، ويخضع للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية 1086 مصابًا بالفيروس، من بينهم 689 حالاتهم وصفت بالخطيرة.

وصرحت بزيادة عدد المُصابين بحالة خطيرة بنسبة قدرها 5%، منذ بداية الأسبوع الجاري، وزيادة في عدد المصابين بحالة خطيرة الذين تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي إذ بلغ عددهم 149 مصابًا.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول، ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.