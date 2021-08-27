الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج فى الهرم

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سائق، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط إحتيالي غير مشروع فى الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي العمل بالخارج من خلال إدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة المصرية بالداخل كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بقصد الإستيلاء على أموال، بزعم توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وإعلانه بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم، حيث تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من كل شخص بادعاء رسوم إدارية لا ترد لطلبات التوظيف وخطابات الترشيح للوظيفة "المزعومة" خلافًا  للحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المُشار إليها، وبحوزته (102 خطاب ترشيح للالتحاق بوظائف بعدة شركات – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف لضحايا - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، كما أمكن الاستدلال على 4 من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهم بالاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية كمصاريف إدارية لتعيينهم بإحدى الوظائف دون الوفاء بذلك، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي.

وزارة الداخلية النصب والاحتيال لإستيلاء على أموالهم سائق القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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