أحمد رزق : أجسد شخصية مدرس فى أحداث فيلم «200 جنيه»

أكد الفنان أحمد رزق أنه وافق على الاشتراك في فيلم "200 جنيه" لما فيه من نجوم كبار بجانب شخصيته المختلفة داخل أحداث العمل.

وأشار رزق لـ"الدستور"، إلى أنه وافق على العمل للعديد من الأسباب التي من ضمنها أن الدور بمثابة تغيير كبير في أدائه الفني، حيث يقدم دور مدرس ذا طبيعة مختلفة ولديه العديد من الأسرار التي يحكيها خلال فقرته داخل العمل الجديد.

وقال رزق، إن العمل بمثابة تحدٍ كبير بالنسبة له، وذلك بسبب طبيعة دوره المغايرة تمامًا عما قدمه من قبل في عالم السينما، لافتًا إلى أن العمل إضافة كبيرة بالنسبة له على المستوى الفني، خاصة أن شخصيته كمدرس ستكون ملتزمة تعاني من بعض ضغوطات الحياة اليومية.

واختتم، أتمنى أن يجد العمل القبول المطلوب على المستوى الجماهيري وأن يجد نصيب جيد وسط الأعمال الكبيرة المعروضة هذه الفترة، خاصة أن هذا العمل يناقش قضية تمس الجمهور بشكل قريب للغاية.

الفيلم يعتمد على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويضم نيللى كريم، إسعاد يونس، هانى رمزى، وليلى علوى، خالد الصاوى، أحمد رزق، ملك قورة، مى سليم وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.