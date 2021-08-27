15 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 15 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 48 بالطريق الدولي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عاطف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالكيلو 48 بالطريق الدولي الصحراوي بوادي النطرون، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "إيمان غريب فرج، 41 عامًا، إبراهيم محمد السيد، 42 عامًا، ورودينا إبراهيم محمد السيد، 14 عامًا، وآية محمود يحيى، 18 عامًا، وأحمد السيد فتحي، 38 عامًا، وأحمد جمال السيد، 29 عامًا، ونهال محمد السيد، 29 عامًا، وعبير محمد السيد، 43 عامًا، وفوقيه محمد ذكي، 15 عامًا، وأمل محمد السيد، 25 عامًا، ورودينا أحمد السيد، 7 سنوات، وريتال أحمد السيد، 5 سنوات، وكمال سعيد كمال، 15 عامًا"، وجميعهم من مقمين بمحافظة الشرقية، وجار عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم، مصرع ربة منزل، إثر صعق كهرباء داخل المنزل بقريه معنيا مركز ايتاي البارود بمحافظة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود العام .

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى إيتاي البارود المركزي، بوصول "هدي شعبان أبوالخير" 33 سنة مقيمة قريه معنيا ايتاي البارود جثة هامدة ادعاء صاعق كهربائي بالمنزل.

وبالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز شرطة ايتاى البارود، وصولها جثة هامدة، ونقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.