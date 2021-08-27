الأحد.. «بغدادى بيج باند» ودينا الوديدى فى مهرجان القلعة

يقدم فريق «بغدادي بيج باند»، بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، حفلًا فى الثامنة مساء الأحد 29 أغسطس على مسرح المحكى، يتضمن مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أُعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز، وذلك ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وفى العاشرة مساء تقدم دينا الوديدي نوعًا ممميزًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة، منها: الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي، وغيرها.

وأحيا مساء أمس الخميس المطرب محمد محسن حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرا في ليلة تراثية قدم فيها محمد محسن مجموعة من الأغاني التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسى، منها: "قوم يا مصري، أهو ده اللي صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبي، البحر بيضحك ليه"، بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها: "اللف في شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش، خلي القمر طالع، حضنك حياة".

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيي فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.