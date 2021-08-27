الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 19 قضية مخدرات خلال مداهمات أمنية بالقليوبية

قضية مخدرات
قضية مخدرات

وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهودها عن  ضبط 19 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 26 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين، فضلاً عن ضبط عدد من المراقبين الهاربين والمتهمين المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 8146 حكماً قضائياً متنوعاً.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الامن العام حملة أمنية القليوبية 19 قضية مخدرات سلاح نارى

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