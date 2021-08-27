وكيل «صحة الغربية» يشدد على مكافحة العدوى بمستشفى كفر الزيات العام

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفى كفر الزيات العام في زيارة مفاجئة، للوقوف على متابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية.

مستشفى كفر الزيات العام

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على صحة المرضى وسؤالهم عن احتياجاتهم والوقوف على الخدمة المقدمة إليهم، وتفعيل خدمة الواتساب لحجز الكشف بالعيادات الخارجية وقوائم العمليات واستقبال الحالات المرضية البارده والحرجة والحضانات، مع اتباع وتنفيذ معايير الجودة ومكافحة العدوى، لمواجهة الموجة فيروس كورونا المستجد.

مستشفى كفر الزيات العام

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة المستمرة من اللجنة العلمية مكافحة العدوى ومشرفات التمريض باتباع سياسة منع العدوى والالتزام بارتداء الواقيات الشخصية حفاظ على صحتهم واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى الطاقم الطبي على الجهد المبذول، مشيرا إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لصالح المرضى.

مستشفى كفر الزيات العام

وفي إطار آخر، تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، منظومة العمل بمركز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا للمسافرين، والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العمل بالخارج والفرق المتنقلة التي تساهم في حل أزمة التكدس على مراكز اللقاح الثابتة ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

مستشفى كفر الزيات العام

وأوضح وكيل صحة الغربية، أن مركز اللقاح يتأكد من بيانات المواطنين على السيستم استعدادا لتلقيهم اللقاح، ثم يطمئن الفريق الطبي على الصحة العامة للمواطن يعقبه إعطاء اللقاح للمواطن ثم تسليمه الشهادة المعتمدة عقب دفعه الرسوم المقررة.

مستشفى كفر الزيات العام

وأضاف أن مديرية الصحة بالغرية خصصت 8 مراكز على مستوى المحافظة والتي تمنح شهادة موثقة "QR code"، وهي: مركز طبي سعيد طنطا، مركز طبي كفر الزيات، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة زفتي، مكتب صحة سمنود، ديوان إدارة المحلة أول، مكتب صحة قطور، مكتب صحة السنطة.

مستشفى كفر الزيات العام

ولفت إلى أنه يتم منح شهادة موثقة لمن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة والراغبين في السفر.