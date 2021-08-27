الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 140 طربة حشيش بـ980 ألف جنيه بالإسكندرية

حشيش
حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط تشكيلاً عصابياً ضم (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهم على (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (980٫000– تسعمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإسكندرية تشكيلا عصابيا الإتجار بمخدر الحشيش 140 طربة تسعمائة وثمانون ألف جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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