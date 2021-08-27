ضبط شحنة حشيش «بـ2 مليون جنيه» في الإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بكميات كبيرة، مُتخذين من دوائر (مركز شرطة القنطرة غرب – مركز شرطة أبوصوير – قسم شرطة ثان الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

قد تم توجيه حملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة لاستهدافهم وقد أمكن ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، نجليه) حال تواجدهم بمحل سكنهم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهم (عدد 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتمكنت الجهود من ضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال تواجده بمحل سكنه بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 100 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية) حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته (عدد 2 طربة لمخدر الحشيش وزنت 200 جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫100٫000– إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً).