الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة بسبب أولوية المرور بالخصوص

إصابة 6 أشخاص إثر
إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة

شهدت منطقة عزبة علام دائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب أولوية المرور، واحتكاك سيارة سوزوكى “فان” ملك الطرف الأول بمركبة توك توك ملكية الطرف الثانى، وتعدى كل من الطرفين بالضرب على الآخر، وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ومصابين بمنطقة عزبة علام دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "بهاء ص ف"، 42 سنة، ميكانيكى، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والكتف الأيمن، و"ك ص ف"، 25 سنة، صاحب محل إكسسوارات، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس، و"رضا ص ف"، 35 سنة، عامل بناء، مصاب بجرح سطحى بمقدمة فروة الرأس، و"نادر ب ص"، 18 سنة، طالب، مصاب بجرح سطحى بالكتف الأيمن.

وطرف ثان "عثمان ب ع"، 39 سنة، سائق، مصاب بجرح سطحى بفروة الرأس والذراع الأيمن، و"محمد ع ب"، 15 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى، وزوجة الخامس "ك م أ"، 37 سنة، ربة منزل، وذلك حال سير الأول بسيارة سوزوكى فان حدثت مشادة بينه وبين الخامس حال سيره بمركبة توك توك نتيجة حدوث احتكاك بين السيارة والتوك توك تطورت لمشاجرة تعدى كل منهم على الأخر بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وجرى التحفظ على السيارة والتوك توك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة الخصوص توك توك مدير أمن القليوبية

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وائل لطفي

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