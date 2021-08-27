الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان فى الإسكندرية

ضبط مركزا غير مرخص
ضبط مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الإسكندرية)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرتي قسمي شرطة (أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية، حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة م كبرة المراكز العلاجية غير المرخصة علاج الإدمان الإسكندرية

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