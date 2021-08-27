ضبط 13 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان فى الإسكندرية

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عدداً من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان (بنطاق محافظة الإسكندرية)، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، وبمشاركة الجهات المختصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 13 مركزا لعلاج الإدمان كائنين بدائرتي قسمي شرطة (أول العامرية – الدخيلة) بالإسكندرية، حيث تبين عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وعدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وتم ضبط عدد من الأقراص والأمبولات المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية "مختلفة الأنواع" بعدد من تلك المراكز العلاجية.