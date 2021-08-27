الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط تهريب «99 تاب» أخفاها راكب داخل 6 حقائب فى مطار القاهرة

تهريب 99 تاب
تهريب 99 تاب

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 99 “تاب تعليمي”، أخفاها راكب مصري داخل طيات ملابسه في 6 حقائب، وذلك لتضليل رجال الجمارك فور وصوله من الخارج، والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة التركية، والقادمة من إسطنبول، استوقفت أميرة طلبة مأمورة الجمرك راكبا مصريا، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد صبحى مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب ، قام صابر عبدالحميد نائب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف احمد سيد وأحمد صبري مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 99 "لاب توب" تعليمي، مخبأ داخل 6 حقائب كبيرة الحجم، أخفاها بين طيات الملابس .

تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وبتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار القاهرة الدولي تاب تعليمي المنافذ الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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