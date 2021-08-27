الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مياه المنيا»: حملات للتوعية ضمن «حياة كريمة» بقرية معصرة ملوي

المهندس ياسر أحمد
المهندس ياسر أحمد الشهاوي

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن إدارة التوعية بالشركة نظمت حملة توعية بقرية معصرة ضمن الحملات التى تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

وأضاف الشهاوى أن الحملة شملت توزيع كتب توعوية وعمل لقاءات مع الأهالى وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها كما قامت إدارة المشاركة بالشركة بعمل مسح ميدانى للقرية، مؤكدا استمرار العمل بكافة قرى المشروع على مستوى الخمس مراكز المستهدفة وهى مغاغة والعدوة ودير مواس وملوى وأبوقرقاص وتحقيق نسب إنجاز عالية.

وكان قد أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في بيان له أمس الخميس، أن الشركة أطلقت خدمة إرسال رسائل SMS لمواطنى محافظة المنيا، لإخطارهم بمواعيد الأعطال والصيانة، لتكون من أولى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تنفذ هذه المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تشمل إرسال رسائل للمواطنين بكافة شبكات المحمول المختلفة وتغطية المحافظة بالكامل بهذه الخدمة بالإضافة إلى أرقام الخط الساخن ١٢٥ أو الموبايل ٠١٢٧١١٩٦١٩٦ و٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ وخدمة الواتس ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧ والموقع الإلكترونى للشركة وصفحتها على فيسبوك.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى التطوير والتحديث لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنياوى، فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تنفيذ خطط التحول الرقمى وتوفير حياة كريمة لمواطنى المحافظة.

من ناحية آخرى، كان المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، قد أعلن أنه في إطار التحديث المستمر لقواعد البيانات الخاصة بالعملاء ومراجعة العدادات، قامت الشركة بإجراء مسحا ميدانيا للمنطقة الصناعية للاطمئنان على حالة العدادات ومتابعة ضبط القراءات بمشاركة فريق من الشركة القابضة.

وأضاف الشهاوي أن هذه الإجراءات تأتى التزاما من الشركة بتطبيق رؤية ورسالة الشركة القابضة فى كسب ثقة المشتركين بكافة الأنشطة والوصول لأفضل معدلات التحصيل والحد من نسب الفاقد التجاري من خلال إدارة التعاملات وفقا لمعايير الجودة وعلى أسس اقتصادية وتنموية مستدامة.

وشدد الشهاوي على الالتزام بكافة الضوابط مع المواطنين والعملاء وسرعة حل جميع المشكلات والطلبات التي يتقدم بها المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الشركة الدائم والمستمر على تقديم أفضل خدمة للمواطن المنياوي سواء في مجال مياه الشرب أو الصرف الصحي، يأتي ذلك أيضًا تنفيذًا لتكليفات كلًا من محافظ المنيا ورئيس مجلس إدارة القابضة للمياه.

محافظة المنيا الصرف الصحي مشروعات رئيس مجلس إدارة المنيا المشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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وائل لطفي

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