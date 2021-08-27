أوكرانيا: توقعات بإعادة فرض الإغلاق بسبب كورونا نوفمبر المقبل

أكد كبير أطباء الصحة العامة في أوكرانيا إيهور كوزين، احتمالية إعادة فرض حجر صحي صارم على مستوى البلاد لمواجهة الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا خلال نوفمبر المقبل.

وقال كوزين، في مقابلة صحفية، وفق ما نقلته وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية، إن فرض حظر جديد يعتمد بشكل مباشر على سلوك المواطنين.

وأوضح أنه إذا اتبع الأوكرانيون الإجراءات الضرورية البسيطة، فسنكون قادرين على تأجيل إجراءات الإغلاق حتى ديسمبر أو يناير بل ومن الممكن عدم فرضها على الإطلاق.

وتابع كوزين قائلًا: “وفقًا للسيناريو الحالي، قد يتم فرض إجراءات إغلاق جديدة نوفمبر المقبل تقريبًا”.

وقال أيضًا إن جائحة الفيروس التاجي في أوكرانيا والعالم لن تنتهي في المستقبل القريب.

وأفاد كبير أطباء الصحة العامة في أوكرانيا، بأن الفيروس يتحور بسرعة ويمكن أن نواجه كل شهر سلالات جديدة، ولكن العلم لا يقف مكتوفًا، إذ تظهر لقاحات جديدة.

واختتم كوزين، تصريحاته بالقول، إن هذا الوضع سيستمر لعدة سنوات أخرى على الأقل من سنتين إلى خمس سنوات، إلى أن تظهر بعض استراتيجيات الوقاية العالمية العامة إما لقاح شامل أو علاج.