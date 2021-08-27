العراق يدين تفجير كابل ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب

أكدت دولة العراق إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرات التي استهدفت مطار كابول في أفغانستان أمس الخميس، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصَحّاف، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء “نينا”، اليوم الجمعة، - موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، خاصة أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله، مشددا على ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات، معربا عن خالص المواساة للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا.

وشهد محيط مطار كابل تفجيرين أمس الخميس استهدفا حشودًا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، وأعلن تنظيم داعش - خراسان مسؤوليته عن الانفجارين.

كما ارتفع عدد ضحايا انفجارين مطار كابول، إلى 72 أفغانيًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 150 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء “باجفاك” الأفغانية اليوم - أن تنظيم داعش - خراسان أعلن مسئوليته عن الانفجارين اللذين وقعا أمس الخميس.