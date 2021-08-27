الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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عالم

«التعاون الإسلامي» تدين استمرار المحاولات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

جريدة الدستور

 أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الطائرات المسيرة المفخخة بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية السعودية.

وأشاد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الجمعة- بيقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة كانت متجهة إلى مدينة خميس مشيط، مؤكدًا وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
 

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة.

وأكد التحالف، وفقًا لقناة (الإخبارية السعودية)، "استمرار المليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد أعلن الأربعاء الماضي أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

كما أشار التحالف إلى "استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية".

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