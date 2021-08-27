قبرص تدين الهجمات الإرهابية فى مطار كابول

أدانت قبرص بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول في أفغانستان وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكرت وزارة الخارجية القبرصية، في بيان أوردته صحيفة «سايبرس ميل» القبرصية، اليوم الجمعة، أنها تدين بأشد العبارات الممكنة الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مطار كابول، والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأبرياء وهؤلاء الذين حاولوا مساعدتهم.

وشهد محيط مطار كابول تفجيرين، أمس الخميس، استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، وأعلن تنظيم «داعش- خراسان» مسئوليته عن الانفجارين.

كما ارتفع عدد ضحايا انفجاري مطار كابول إلى 72 أفغانيًا، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 150 شخصًا.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم، أن تنظيم «داعش- خراسان» أعلن مسئوليته عن الانفجارين اللذين وقعا أمس الخميس.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الهجوم الأول كان تفجيرًا انتحاريًا بينما كان الهجوم الثاني في صورة انفجار وقع بالقرب من فندق في محيط مطار كابول.

وفي سياق متصل، قال مسئول من طالبان لوكالة أنباء "رويترز" الأخبارية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.

وأفاد المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، بأن حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابول، أمس، ارتفعت إلى 72 شخصًا، مضيفا أن ما لا يقل عن 28 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم بالهجومين.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.

وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا: أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".