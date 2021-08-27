الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هندوراس تسجل 1058 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت السلطات الصحية في هندوراس، 1058 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 333 ألفا و 890 حالة.

وذكرت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى ثمانية آلاف و802 حالة .. مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 106 آلاف و397 حالة.

يذكر أن، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن هندوراس ستحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.

واعتبر مدير شؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، خوان غونزاليز، أن تقديم اللقاح لهندوراس "أمر صائب من ناحية الصحة العامة، وبالنسبة للأمن المشترك في المنطقة".

وسيتم تقديم اللقاح ضمن التوريدات المقررة في إطار آلية "كوفاكس" الدولية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم 80 مليون جرعة من اللقاحات للدول الأخرى بشكل مباشر أو عبر الآلية المذكورة.

وفي يوم الإثنين الماضي أفصحت الولايات المتحدة عن خطتها لتقديم الـ 55 مليون جرعة الأولى من أصل الـ 80 مليونا حول العالم، وسيتم توزيع نحو 75% منها على دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا وإفريقيا عبر آلية "كوفاكس".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

موعد تسجيل المرحلة الثانية من تنسيق الكليات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

«عودة الموجة الحارة».. تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-8-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

عبد الرحيم طايع

أنصار طالبان فى مصر

د. القس صفوت البياضى

وتعرفون الحق والحق يحرركم

صور

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

حفل هاني شاكر في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعزى أمريكا بعد مقتل 13 من جنودها في هجوم كابول

«يونيسيف»: إسرائيل قتلت 9 أطفال وأصابت 556 في فلسطين

رئيس مستوطنة «إفرات»: يجب على إسرائيل مساعدة أمريكا فى أحداث أفغانستان