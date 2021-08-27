هندوراس تسجل 1058 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في هندوراس، 1058 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 333 ألفا و 890 حالة.

وذكرت الوزارة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 51 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى ثمانية آلاف و802 حالة .. مشيرة إلى أن حالات التعافي بلغت 106 آلاف و397 حالة.

يذكر أن، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض أن هندوراس ستحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة.

واعتبر مدير شؤون النصف الغربي من الكرة الأرضية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، خوان غونزاليز، أن تقديم اللقاح لهندوراس "أمر صائب من ناحية الصحة العامة، وبالنسبة للأمن المشترك في المنطقة".

وسيتم تقديم اللقاح ضمن التوريدات المقررة في إطار آلية "كوفاكس" الدولية لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم 80 مليون جرعة من اللقاحات للدول الأخرى بشكل مباشر أو عبر الآلية المذكورة.

وفي يوم الإثنين الماضي أفصحت الولايات المتحدة عن خطتها لتقديم الـ 55 مليون جرعة الأولى من أصل الـ 80 مليونا حول العالم، وسيتم توزيع نحو 75% منها على دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وآسيا وإفريقيا عبر آلية "كوفاكس".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.