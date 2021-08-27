الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تسجل 1602 إصابة جديدة بكورونا ووفاة أربعة أشخاص

كورونا
كورونا

 أعلنت وزارة الصحة في النمسا، تسجيل ألف و602 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 683 ألفا و219 حالة إصابة مؤكدة في البلاد.

وذكر بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الوفيات بلغت 10 آلاف و 776 حالة وفاة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة أمس بسبب الفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد حالات المتعافين بلغ 657 ألفا و 994 حالة.

وكانت انتهت النمسا من تسليم 651 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المُستجد إلى دول غرب البلقان بعدما عملت كمنسق فى هذه المهمة تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبي.

وقال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا ـــ فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس ـــ إن آخر دفعات تسليم اللقاح تمت فى البوسنة والهرسك .. مشيرا إلى أن اللقاح من شركة " فايزر – بيونتك " ويأتي في إطار حملة تضامن من الاتحاد الأوروبي تجاه دول غرب البلقان.

وأوضح أن الحملة شملت ست دول في غرب البلقان هي (ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا) مشيرا إلى أنه في حالة الوباء لا أحد بآمان حتى يصبح الجميع آمنين.

وأكد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الشركاء فى دول غرب البلقان باللقاحات المطلوبة بسبب الحاجة الشديدة إليها ..موضحًا أن دور النمسا كان هو إنشاء الأساس القانوني لجهود الإغاثة وإجراء عقود الشراء والتسليم وتحملت المفوضية الأوروبية التكلفة.

وقال إن دول غرب البلقان كانت وما زالت إحدى أولويات سياستنا الخارجية وأن بلادنا دعمت حملات التطعيم فى دول أخرى وأهمها لبنان وأوكرانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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