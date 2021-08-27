الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا بـ4.3%

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

كشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "جيمبي" الإيطالية للأبحاث، عن زيادة طفيفة في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا بنسبة 4.3% وذلك في الفترة من 18 حتى 24 أغسطس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد"، اليوم الجمعة - استمر عدد المصابين المتواجدين بالمستشفيات في الارتفاع مسجلا زيادة بنسبة 16.2%، كما ارتفع عدد المرضى المصابين بكورونا في وحدات العناية المركزة بنسبة 19,1%.

كما واصل عدد حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الارتفاع، حيث تم تسجيل 345 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط 49 حالة وفاة في اليوم مقارنة بـ 34 في الأسبوع السابق.

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