تايوان تتلقى 265 ألف جرعة لقاح استرازينيكا

تلقت تايوان، 265 ألف جرعة لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا من كوريا الجنوبية كجزء من جرعات اللقاح القادمة من الخارج.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، اليوم الجمعة، أن الطائرة المحملة باللقاح وصلت مطار تايبيه الدولي صباح اليوم بعد أن أقلعت من سول وتم تفريغ الشحنة ونقلها إلى مركز لوجستي للتخزين البارد في المطار للتفتيش.

جاء ذلك وسط جزء من طلب 10 ملايين جرعة طلبته تايوان من شركة الأدوية البريطانية السويدية في 30 أكتوبر الماضي لتحصل الأخيرة على إجمالي 2.674 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا حتى الآن.

وتلقت تايوان أيضًا 3.34 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا تبرعت بها اليابان و20 ألف جرعة تبرعت بها ليتوانيا، بالإضافة إلى 609 آلاف و600 جرعة من برنامج مشاركة اللقاحات كوفاكس العالمي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم التايوانية، أن مركز مكافحة الأوبئة المركزية وافق على خطته للسماح للطلاب الدوليين المسجلين في المدارس التايوانية بدخول البلاد مرة أخرى.

وذكرت صحيفة "فوكس تايوان" المحلية أن تايوان شددت قيودها الحدودية في 19 مايو الماضي بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 ومنذ ذلك الحين تم السماح فقط للمواطنين التايوانيين والأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة بالدخول مع استثناءات على أساس كل حالة على حدة لحالات الطوارئ ولأسباب إنسانية.

ومن المتوقع أن يأتي حوالي 13 ألفا طالبا دوليا إلى تايوان خلال الخريف المقبل على أن تبلغ المدارس الطلاب بكيفية دخولهم البلاد وأنواع تدابير الوقاية من الأمراض التي سيُطلب منهم اتخاذها، بحسب وزارة التعليم التايوانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.