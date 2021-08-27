كرواتيا تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الكرواتية، اليوم الجمعة، 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 372 ألفا و219 حالة إصابة على مستوى البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة - في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل وفاة شخصين جراء تداعيات الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و318 حالة، وأن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 360 ألفا و548 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.