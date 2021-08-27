الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منغوليا تسجل 2289 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الجمعة، تسجيل 2289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك ترتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 204 آلاف و35 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- 4 حالات وفاة في نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 923 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغ أكثر من 186 ألف حالة بعد تسجيل 1521 حالة تعاف في آخر 24 ساعة.

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