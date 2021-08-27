منغوليا تسجل 2289 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في منغوليا، اليوم الجمعة، تسجيل 2289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك ترتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 204 آلاف و35 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة المنغولية- وفق ما نشرته على موقعها الإلكتروني- 4 حالات وفاة في نفس الفترة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 923 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغ أكثر من 186 ألف حالة بعد تسجيل 1521 حالة تعاف في آخر 24 ساعة.