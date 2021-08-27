بيع 6 محال تجارية بعمارات الإسكان الاجتماعي لتوفير الخدمات للسكان في «بدر»

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بيع 6 محال تجارية بالمزاد العلني بالحي السابع بعمارات الإسكان الاجتماعي (842 عمارة)، بحضور ممثلى الجهات المختصة، بهدف توفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأضاف المهندس عمار مندور: “وصل أعلى سعر بيع للمتر المسطح بأحد المحال التي تم بيعها إلى (132500) جنيه للمتر، بينما بلغ إجمالى القيمة الإجمالية للمحال المباعة بالمزاد 10 ملايين جنيه”، لافتاً إلى أنه سبق طرح المحال بمساحات تتراوح من (18.5 م2 : 36م2)، وبأنشطة ) سوبر ماركت – مطعم – فرن – مجمدات – حدايد وبويات – ألبان ومنتجاتها.

وأوضح أن المزاد يأتى سعياً من جهاز المدينة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من محال متنوعة ومخابز وسوبر ماركت، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات بالمدينة.

وكانت شكلت الحكومة لجنة وزارية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، لتخصيص وحدات سكنية لموظفيها المنتقلين للعمل من العاصمة الإدارية، على أن تجمع كل وزارة رغبات من سينتقلون إلى هناك، وتحديد الأعداد التى تحتاجها كل وزارة من الوحدات السكنية لموظفيها، وأماكنها، سواءً كانت فى الحى السكنى «R3» أو فى حى سكن موظفى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وهو ما يجرى تنفيذه حاليًا، حيث أرسلت جميع الوزارات رغبات موظفيها، تمهيدًا لتسليمهم الوحدات بعد أن جهزتها وزارة الإسكان.

وعن تفاصيل سداد ثمن الوحدة، فمن المقرر أن يسدد الموظف ٢٥٪ من إجمالى السعر كمقدم حجز مقسم على ٣ دفعات، الأولى بنسبة ٥٪ عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة ٥٪ عند التعاقد، والدفعة الثالثة بنسبة ١٥٪ عند التسلم، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة مقسمة على ١٥ عامًا بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد ٧٪ من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن المرحلة الأولى من المشروع جاهزة لاستقبال العاملين بالعاصمة الإدارية فى أى وقت، مشيرًا إلى أنه جرى التخطيط لمشروع سكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل يهدف لتوفير حياة متكاملة لأسر الموظفين، حيث تم توفير كل الخدمات التى يحتاجها المواطن للسكن.

وأضاف أن عدد المبانى الخدمية داخل الحى يبلغ نحو ١٣ مبنىً خدميًا للمرحلة الأولى، بخلاف الخدمات التى سيتم توفيرها بالمرحلة الثانية، موضحًا أن المبانى الخدمية تتمثل فى: «٣ مدارس، وحضانتين، ومركزين طبيين، وملاعب، وأسواق مركزية كبيرة وصغيرة، ووحدات صحية»، وجميعها جاهزة للاستخدام والتشغيل.