الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل تعزى أمريكا بعد مقتل 13 من جنودها في هجوم كابول

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

أدانت إسرائيل التفجيرات التي وقعت، أمس الخميس، خارج مطار كابول الدولي داخل أفغانستان.

إسرائيل تدين هجوم كابول

وقدم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي خالص تعازيه في ضحايا هجمات كابول، قائلا إن تل أبيب تشاطر الولايات المتحدة أحزانها.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بيانا، أكد فيه إدانة إسرائيل لتفجيرات مطار كابول، متابعا :"نيابة عن الإسرائيليين، أود أن أعرب عن حزننا العميق لمقتل أمريكيين في كابول، وإسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الأوقات الصعبة، كما تقف واشنطن إلى جانبنا دائمًا".

اجتماع بينيت وبايدن في البيت الأبيض 

ويجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في البيت الأبيض، بعدما أرجئ الاجتماع الأول بينهما في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول، وتشمل المحادثات ملف إيران.

ووقع الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسئولية عنه، خارج مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا و72 أفغانيا أثناء عملية إجلاء أمريكية شابتها الفوضى.

وجاء الهجوم قبل ساعات من اجتماع بايدن وبينيت وتسبب في البداية عن تأخيره عن موعده، لكن مع زيادة حصيلة الوفيات بين الأمريكيين قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن الاجتماع أُلغي وسيجري تحديد موعد جديد له اليوم الجمعة. 

إسرائيل كابول رئيس الوزراء الاسرائيلي الرئيس الامريكي أفغانستان نفتالي بينيت جو بايدن

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وائل لطفي

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