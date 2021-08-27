دفن جثة مسن سقط من أعلى عقار فى مدينة 6 أكتوبر

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة مسن سقط من أعلى عقار سكني في مدينة 6 أكتوبر في ظروف غامضة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن أسفل أحد العقارات السكنية بمنطقة الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 62 سنة، إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتبين أنه سقط من أعلى العقار في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.