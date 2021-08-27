«أوقاف بني سويف» تفتتح مسجدًا جديدًا بكفر بني علي

افتتحت مديرية أوقاف بني سويف، اليوم الجمعة، مسجد جديد بمركز سمسطا بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف.

وأشار الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة أوقاف بنى سويف، إلى أنه تم افتتاح مسجد جديد بكفر بني علي بمركز سمسطا، لترتفع عدد المساجد التي تم افتتاحها إلى 89 مسجدًا حتى الآن.

وأضاف وكيل أوقاف بنى سويف:"نقوم بتوعية المواطنين المقبلين على بيوت الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وهناك لجنة من مديرية أوقاف بنى سويف تقوم بمتابعة المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصلى إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية المصلية ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد".