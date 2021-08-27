الكويت تدين التفجيرات الإرهابية التى استهدفت مطار كابول

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مطار كابول في أفغانستان، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة، على موقف الكويت المبدئي والثابت الرافض كل أشكال العنف والإرهاب، والداعي لمضاعفة الجهود الدولية لوأد هذه الأعمال الإجرامية وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي سياق متصل، قال مسئول من طالبان لوكالة أنباء «رويترز» الأخبارية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.

وأفاد المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، بأن حصيلة الضحايا المدنيين بتفجيري مطار كابول، أمس، ارتفعت إلى 72 شخصًا، مضيفا أن ما لا يقل عن 28 من عناصر الحركة لقوا مصرعهم بالهجومين.

وعلى صعيد آخر، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، إن حركة طالبان والولايات المتحدة لديهما هدف مشترك في أفغانستان فيما يتعلق بعمليات الإجلاء، مشيرًا إلى أنه من غير المرجح أن الحركة سمحت بوقوع الحادث.

وانتقد الجنرال الأمريكي في هذا الإطار عدم وجود "خطة إجلاء ذات قوات مقاتلة"، مضيفًا أن الهجوم لهذا السبب كان متوقعًا، واصفًا ما حدث بأنه "مأساوي".

وأكد ماكينزي أن التحقيق جارٍ فيما يخص وجود "تيارات تهديد نشطة للغاية" للمطار الأفغاني.

وشدد المسئول العسكري الأمريكي على أن التركيز في الوقت الحالي ينصب حول "المضي قدماً وضمان عدم حدوث هجوم آخر من هذا النوع"، لأنها حسب وصفه يمكن أن تكون "وشيكة وأن تحدث في أي لحظة".

وصرّح ماكينزي بأن البنتاجون تعمل على تحديد مرتكبي الحادث، و"نحن مستعدون لاتخاذ إجراء ضدهم".

وأضاف المسئول الأمريكي أن عملية الإجلاء من المرجح أن تتم "تحت ضغط وتحت هجوم"، لافتًا إلى أنهم سيعملون على تأمين وصول الأمريكيين للمجال الجوي.