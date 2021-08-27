«صحة الإسماعيلية» تُشيد بإقبال المواطنين لتلقي لقاح «كورونا»

أشاد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بإقبال مواطني الإسماعيلية على تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدًا حرص وزارة الصحة بالتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

كما أثنى على جهود الفرق الثابتة والمتنقلة بجميع إدارات المحافظة الصحية، لما يبذلونه من جهود لتطعيم أكبر عدد مستهدف من المواطنين فوق سن ١٨ عامًا.

وأشار إلى أنه تيسيرًا على المواطنين تم وضع خطه متكامله بأماكن الفرق وفقا لحصة المحافظة من الطعوم للوصول لأكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة بالتطعيم، حيث تقوم فرق التسجيل والتواصل المجتمعى بالفرق الثابتة والمتحركة بمحافظة الإسماعيلية يوميًا بتطعيم المواطنين وجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بالمديريات الخدمية والحكومية، والشركات، والهيئات، والمستشفيات والمنشآت الصحية، والمدارس، والأنديه والميادين ومناطق التجمعات.

وأوضح أن القوافل الطبية المتحركة، تأتي في إطار خطة المديرية للتسهيل على المواطنين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الصحة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مشيراً أن العاملين في القوافل يتبعون كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

ولفت إلى أنه تم تخصيص فرق متنقلة لتطعيم المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد فى الإسماعيلية تيسيرًا لحصول المواطنين على اللقاح، مشيرًا إلى أن فرق متنقلة للتطعيم تجوب شوارع مراكز ومدن المحافظة وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم وقياس العلامات الحيوية للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس، ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الصحة للتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن هناك مراكز ثابتة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في كل الإدارات الصحية، وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى التاسعة مساءً، مؤكدًا استمرار العمل بهذه المراكز بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية.



