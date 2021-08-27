798 وفاة وأكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 19 ألفا و509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 6 ملايين و844 ألفا و49 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 798 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 180 ألفا و41 شخصا، و تماثل للشفاء 19 ألفا و217 شخصا وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و 112 ألفا و35 شخصا.

وكانت أقرت روسيا استخدام لقاحها الخامس المضاد لفيروس كورونا وسط تسجيل رقم قياسي جديد من الوفيات بالفيروس، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وتم تطوير اللقاح المسمى "إيبي فاك كورونا-إن" في مركز "فيكتور" للأبحاث في مدينة نوفوسيبيرسك بسيبيريا.

يذكر أن عدد سكان روسيا يبلغ حوالي 146 مليون نسمة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.