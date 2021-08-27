إعلان 22 أغسطس يوما لتميز العاملين بـ«الشباب والرياضة»

قرر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تخصيص 22 أغسطس من كل عام "يوما للتميز"؛ لتكريم العاملين المتميزين بالشباب والرياضة على مستوى ديوان الوزارة ومديريات الشباب والرياضة والهيئات الشبابية ومراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية؛ تقديراً لجهود العاملين المتميزين.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الجمعة- حرصه على تحفيز وتشجيع النماذج الإيجابية من العاملين المتميزين، وحثهم على مواصلة تقديم أفضل أداء لهم في العمل بمجال الشباب والرياضة، وتشجيعهم على طرح وتقديم أفكار جديدة للبرامج والأنشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة بما يتناسب مع متطلبات النشء والشباب في جميع المحافظات، والعمل على تطوير ما هو قائم من مشروعات حالية.

ولفت صبحي، إلى رؤية الوزارة نحو الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي والذي يبدأ من تطوير الأداء داخل منظومة العمل، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة، والمساهمة في تنمية القدرات البشرية من خلال تدعيم ثقافة التميز.

وأوضح أن تقييم المتميزين سواءً أفراد أو إدارات بالشباب والرياضة يتم طوال العام لاختيار أفضل العناصر والإدارات التي يتم تكريمهم في يوم التميز الذي سيكون 22 أغسطس من كل عام.

وكان وزير الشباب والرياضة قام يوم الأحد الماضي بتكريم أفضل العاملين المتميزين في مهرجان دوري التميز 2020/ 2021، والذي نفذته الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالوزارة للعام الثالث على التوالي بنادي "النادي" بـ 6 أكتوبر في إطار تطوير ثقافة العمل الحكومي.