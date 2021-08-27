الفلبين تسجل 17 ألفًا و447 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 ألفًا و 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و 916 ألفًا و 461 إصابة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لصحيفة (فلبين ستار) - أن 6 آلاف و771 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و741 ألفًا و89 متعافيًا، وتوفي 113 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 32 ألفًا و 841 وفاة.

وكانت تسلمت الفلبين 362 ألفًا و700 جرعة إضافية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا كجزء من الإمدادات التي اشترتها الحكومة من الشركة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، أمس الخميس، أن مترو مانيلا سوف تحصل على حوالي 262 ألفًا و80 جرعة من الشحنة، بينما حصلت سيبو على 50 ألفًا و310 جرعات أمس أيضًا.

وقالت الحكومة الفلبينية، إن دافاو ستحصل أيضًا على 50 ألفًا و310 جرعات.

يذكر أن المواقع الثلاثة السالف ذكرها هي المناطق الوحيدة في البلاد حتى الآن التي تستطيع تخزين جرعات اللقاح.

وقال مساعد وزيرة الخارجية ويلبين مايور من فرقة العمل المعنية بمكافحة الأوبئة في الفلبين: "بناءً على المناقشات، سيتم نشر الجرعات الأخيرة في المناطق ذات معدلات الإصابة المرتفعة، مبدأنا هو التركيز والتوسع".

ووفقًا لإحصائية فيل ستار، فمع تسلم هذه الشحنة، يرتفع إجمالي لقاح فايزر المتاح في البلاد إلى 95. 4 مليون حتى الآن.

كما حذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.