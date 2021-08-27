الإسماعيلية تتزين لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية

تستعد محافظة الإسماعيلية، لانطلاق مهرجان الفنون الشعبية الدولي الحادي والعشرون للفنون والشعبية، والذي يحظي بأهمية بالغة لدي جموع المواطنين، وتستقبل المحافظة خلاله الوفود الأجنبية والمصرية للاستمتاع بالعروض المتميزة وكذلك بجمال وحفاوة الاستقبال.

وانطلق فى إطار الاستعداد لمهرجان الفنون الشعبية، أعمال التجميل في مدينة الإسماعيلية، وعدد من المراكز والمدن، وذلك بالتعاون بين رئيس جهاز التجميل، وأسفرت أعمال التطوير بمدينة أبو صوير، عن رفع جميع المخلفات وتنفيذ أعمال تسوية الأرض تمهيدًا لزراعتها، وذلك بمدخل المدينة خلف كمين نفيشة، كما تم زراعة 1500 شتلة بالميدان.

ووكان قد عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لانطلاق المهرجان، بحضور اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والعميد أسامة كمال، المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد الشافعى، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية بالمهرجان.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها أماكن العرض والمسارح المكشوفة المدرجة فى جدول عروض الفرق المشاركة ودراسة إمكانية الاستعانة بمسرح متنقل.

كما جرى مناقشة أعداد الفرق المشاركة لهذا العام من المهرجان وتوجيه الدعوة لعدد محدود من الفرق الأجنبية بسبب جائحة كورونا، وكذلك الفرق المقيمة بالقاهرة والتابعة لسفارات الدول الأجنبية ومشاركة فرق الفنون الشعبية لكافة قصور الثقافة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة فرق الفنون الشعبية من الأطفال صغار السن فى حفلى الافتتاح والختام.

وأشار أحمد الشافعى، إلى أنه بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، سوف يقام معرض وأتيليه فنى فى قصر ثقافة الإسماعيلية، كما تستضيف محافظة الاسماعيلية "مبادرة صنايعية مصر" وذلك على هامش فعاليات مهرجان الفنون الشعبية الحادى والعشرين، والذي أستضافه قصر ثقافة الإسماعيلية من قبل مرتين لعرض منتجات الجلود و بعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى عقد ندوات للمتخصصين فى الفنون الشعبية ومراحل تطوره على مر العصور وأشكاله المتنوعة.

وأضاف "الشافعى" أنه سيتم تكريم عددًا من الرموز رفيعة المستوى وذات الصلة الوثيقة بالفنون الشعبية خلال حفل الافتتاح.

ونوه نائب محافظ الإسماعيلية، إلى أن المحافظة أعلنت عن حاجتها للاستعانة بالشباب من المتطوعين للعمل كمرافقين لوفود فرق الفنون الشعبية المشاركة هذا العام مؤكدًا على اختيار شباب متميزين للظهور بالمظهر اللائق والحضاري.