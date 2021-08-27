عبادة: حملات لتعقيم مساجد الإسماعيلية قبل صلاة الجمعة

أكد الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، على تنظيم حملة لتعقيم وتطهير للمساجد ومحيطها من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد، كإجراء احترازي قبل صلاة الجمعة.

وأوضح "عبادة"، أنه أصدر تعليمات لجميع الأئمة بالالتزام بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، تحت عنوان “الوفاء ورد الجميل”، مشيراً أن الوفاء ورد الجميل من القيم الإنسانية والأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الإسلامي الحنيف

وأضاف عبادة أن من أرقي أنواع الوفاء، الوفاء بين الزوجين، بحسن العشرة وحفظ المعروف، والوفاء لأصحاب الفضل، بحفظ الجميل لهم، والوفاء للمعلم باحترامه وتقديره وتوقيره، لافتًا إلى أن من أعظم صور الوفاء، الوفاء للوطن.

وأشار إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة، وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية على التزام مسئولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.

كما شدد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم ما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المديرية تسلمت، الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي، بواقع 4 أطنان لحوم، ليبلغ إجمالي ما تم استلامه من لحوم صكوك الأضاحي حتى الآن 18 طن، وذلك فى حضور الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة، والشيخ السيد عطية، مدير المتابعة، لتوزيعها فى المناطق الأكثر احتياجًا بعزة وكرامة على الأسر الأولى بالرعاية وقد تم تسليمها لإدارات (الإسماعيلية، فايد، أبو صوير، القصاصين، التل الكبير، القنطرة غرب، القنطرة شرق والمساجد الكبرى).

وناقش وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مع الشيخ محمد عبد المعبود، مدير الدعوة، والشيخ سيد عطية، مدير المتابعة، عملية توزيع الكميات على إدارات الأوقاف فى الإسماعيلية وفايد وأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن هناك عدة ضوابط خلال عملية توزيع اللحوم على الأسر المستحقين، فى مقدمتها منع التصوير عند التوزيع، ومتابعة تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد، وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأكد الدكتور صبرى عبادة، أنه تم توزيع لحوم صكوك الأضاحي، والتي تم استلامها حتى الآن، وهى 18 طن على الأسر الأولى بالرعاية فى نطاق المحافظة، من المدرجين بالقوائم التى جرى إعدادها بهذا الشأن، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتشدد وزارة الأوقاف على عدم تصوير المستحقين أثناء عمليات التوزيع على المستحقين مراعاةً للمشاعر وتفعيل الإجراءات الاحترازية.