الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«مؤتمر الشرقية» ينظم دورات تدريبية للمرأة على الأشغال اليدوية

أمانة حزب المؤتمر
أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الشرقيه

نظمت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة الشرقية دورات تدريبية للمرأة على الأشغال اليدوية البسيطة،  تحت رعاية الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب  وعضو مجلس الشيوخ والنائب رفعت بيومي أمين عام المحافظة وعضو المجلس الرئاسي للحزب. 

جاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم ضيف نائب الأمين العام، وعبد العظيم كمال أمين عام مساعد ومحمد شاكر خضر أمين عام مساعد وأمين التنظيم والدكتورة فاطمة فؤاد رئيس لجنة التعليم بالمحافظة ، وخالد زنون رئيس لجنة تنمية المجتمع.

وبدأت أمانة حزب المؤتمر بمحافظة  الشرقية في تدشين مجموعة من الدورات التدريبية لتدريب المرأة على الأشغال اليدوية البسيطة لمساعدة المرأة في تنمية مهاراتها وزيادة دخلها وعمل مشروع صغير يساعد المرأة في زيادة دخل الاسرة  مع المدربه المتميزه  سماح النمر مدربه الهاند ميد.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمرأة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

حزب المؤتمر محافظة الشرقية دورات تدريبية الأشغال اليدوية تدريب المرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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