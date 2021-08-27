الجمعة 27 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بإعدام لحوم فاسدة ومجهولة المصدر بالجيزة

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإعدام لحوم فاسدة ومجهولة المصدر تم ضبطها خلال حملة شنتها مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة.

أسفرت الحملة التي استهدفت عدة مناطق بأنحاء محافظة الجيزة، عن تحرير 72 قضية حيازة لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر، وغش تجاري، وعدم حمل شهادات صحية.

 كما أسفرت الحملة عن تحرير قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

النيابة العامة مديرية أمن الجيزة مباحث التموين

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