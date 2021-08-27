الجمعة 27 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيقات تكشف تفاصيل غرق شاب فى نهر النيل بإمبابة

غرق شاب في نهر النيل
غرق شاب في نهر النيل بإمبابة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل تعرض شاب للغرق بنهر النيل في إمبابة.

 وتبين خلال التحقيقات، أن الشاب مقيم بالوراق، وتعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

وأشار التقرير الطبى الخاص به وفاته نتيجة "إسفكسيا الغرق"، وعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

جدير بالذكر، أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، ويعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

والغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علماً بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.


 

النيابة العامة شمال الجيزة التقرير الطبي

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