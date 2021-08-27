الآن خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية 2021 الدور الثاني نتيجة الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الإعدادية 2021 الدور الثاني من أكثر الكلمات البحثية عبر محرك البحث العالمي جوجل التي تشغل بال الكثير من الطلاب حاليا خاصة عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أمس النتيجة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن درجات الطلاب في الدور الثاني ونسب النجاح.

رابط الحصول على نتيجة الإعدادية 2021 الدور الثاني الصف الثالث الاعدادي

يمكن لطلاب الدور الثاني في الشهادة الإعدادية معرفة درجاتهم من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب اعتمادها مساء أمس من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقب انتهاء كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترول في امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي (2020-2021) التي أجريت خلال الفترة من 10 أغسطس واستمرت حتى 18 أغسطس وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للعام الدراسي (2020-2021) بمحافظة القاهرة قد بلغت نسبة النجاح 74% .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني من الشهادة الإعدادية

خطوات إلكترونية بسيطة يستطيع من خلالها طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية الحصول على درجاتهم عبر موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لنتائج طلاب التعليم الأساسي وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن النتيجة

تحديد الدور (أول، ثان)

كتابة بيانات الطالب كاملة في الخانات المخصصة لذلك (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)

كتابة رقم جلوس الطالب

تحديد المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية

الضغط على زر الإستعلام

ظهور درجات كافة مواد الدور الثاني بالتفصيل والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

نسب نجاح الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

اعتمد أمس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويمكن معرفتها من خلال رابط الحصول على نتيجة الإعدادية 2021 الدور الثاني حيث وصلت نسب النجاح 90% ونسبة نجاح طلاب الشهادة الإعدادية للصم والبكم وضعاف السمع والمكفوفين بلغت 100%.