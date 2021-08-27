اليابان تدرس مواصلة عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد هجمات كابول

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي تدرسان بعناية إمكانية مواصلة عمليات الإجلاء على النحو المخطط له في أعقاب التفجيرات في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن قوات الدفاع الذاتي أرسلت ثلاث طائرات نقل إلى العاصمة الباكستانية إسلام للعودة بمواطنين يابانيين وموظفين محليين بالسفارة من أفغانستان.

وتأمل قوات الدفاع الذاتي في إجلاء أكبر عدد ممكن من الناس قبل 31 أغسطس الجاري وهو الموعد النهائي لإتمام عملية انسحاب القوات الأمريكية.

وتواصل اليابان جهودها لإجلاء رعاياها والموظفين المحليين العاملين في سفارتها ومنظمات يابانية أخرى في أفغانستان، وسط حالة من الفوضى في المطار الدولي بالعاصمة كابول مع عدم تمكن العديد من الأشخاص من الوصول إلى هناك.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أمس الخميس، أنه تم إرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى العاصمة الباكستانية المجاورة إسلام آباد، في إطار مهمة ستشمل -بحسب مصدر دبلوماسي- إجلاء ما يصل إلى عدة مئات من الأشخاص من أفغانستان التي مزقتها الحرب.

وكانت اليابان ودول أخرى قد سارعت بإجلاء مواطنيها من البلاد، بعد أن دخلت أفغانستان في حالة من الاضطرابات عقب استيلاء طالبان على السلطة في وقت سابق من هذا الشهر وعودة الحركة إلى السلطة بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة.

وقد أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن عمليات الإجلاء من أفغانستان تواجه أزمة في إتمام مهامها قبل موعد الانسحاب المحدد في نهاية أغسطس الجاري.