الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية والنرويج تبحثان تعزيز التعاون في شراء الأسلحة

كوريا الجنوبية والنرويج
كوريا الجنوبية والنرويج

عقدت كوريا الجنوبية والنرويج اجتماعا دوريا للجنة الصناعة الدفاعية المشتركة بينهما، وناقشتا سبل تعزيز التعاون والتبادلات في مجالات شراء الأسلحة.


وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، بأن ذلك جاء خلال لقاء كيم سانغ مسؤول من إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورية (DAPA)، مع مورتن تيلر مدير التسلح الوطني في وزارة الدفاع النرويجية، حيث بحثا تبادل مشاريع الدفاع الرئيسية وتوجيهات سياسة المشتريات الشاملة، بالإضافة إلى تصدير مدافع ذاتية الدفع K-9 من كوريا الجنوبية إلى الدولة الأوروبية وغيرها.

كما يخطط الجانبان لعقد اجتماع آخر رفيع المستوى في أكتوبر بمناسبة معرض سول الدولي للفضاء والدفاع (ADEX) لتعميق علاقات صناعة الدفاع.

وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، كيم بو- كيوم، أن بلاده لا يمكنها تجاهل طلب الإغاثة الذي قدمه الأفغان المعرضون للخطر، لافتًا إلى أن حكومته قررت نقل الأفغان الذين تعاونوا معها وأفراد عائلاتهم إلى البلاد في ضوء مسؤوليتها الأخلاقية وكعضو في المجتمع الدولي ومكانتها كدولة متقدمة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد كيم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "يونهاب"، على أن الحكومة الكورية تحققت بدقة من هوية الأفغان الذين تعاونوا معها في أفغانستان وأفراد أسرهم قبل إحضارهم إلى كوريا الجنوبية، على الرغم من أنهم قد خضعوا بالفعل للتحريات أثناء عملية التوظيف الأولية في المرافق الكورية التي عملت في إطار مشروع سول لإعادة الإعمار في أفغانستان، موضحًا أن أولئك الأفغان عملوا مع الكوريين الجنوبيين في السفارة الكورية والوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" والمستشفى الكوري في أفغانستان لعدة سنوات وحوالي نصف أفراد أسرهم هم أطفال دون سن العاشرة وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

يذكر أن 378 من الأفغان الذين تعاونوا مع الحكومة الكورية الجنوبية في تنفيذ أنشطتها في أفغانستان وأفراد أسرهم وصلوا في وقت سابق من اليوم إلى مطار إنتشون الدولي بكوريا الجنوبية على متن طائرة النقل العسكرية الكورية الجنوبية، ومن المتوقع أن يصل 13 آخرون غدًا الجمعة إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة عسكرية كورية أخرى.

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وائل لطفي

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